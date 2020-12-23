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Ekonomi Plastik poşetlerin 2021 fiyatı belli oldu
Ekonomi

Plastik poşetlerin 2021 fiyatı belli oldu

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da Bakan Oluru ile güncelleme yapıldı. 2021 yılı poşet kullanım ücreti belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:32:00 -
Plastik poşetlerin 2021 fiyatı belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler, yeni yılda da 25 kuruş olacak.

Buna göre, 17 Aralık 2020'de ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yapılan güncellemeyle, "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021'den başlayarak yıl sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz." hükmüne yer verildi.

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