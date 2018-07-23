Plastik parçalama makinesinde korkunç ölüm

Finike'ye bağlı Yenimahalle'de plastik kasa üreten bir fabrikada çalışan Nurettin Aksongur, sabah saatlerinde bıçaklarını temizlemek amacıyla, plastiklerin parçalandığı makinenin içine girdi. Bu sırada iddiaya göre Aksongur'un içeride olduğunu fark etmeyen N.A. adlı kadın işçi, makineyi çalıştırdı. Nurettin Aksongur, hızla çalışan makinenin içinde yaşamını yitirdi.

Nurettin Aksongur'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü. N.A. ise gözaltına alındı.