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Plastik oyuncaklar tehlike saçıyor!

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ile ETH Zürih ve Illinois üniversitelerinden bilim insanları plastik oyuncaklarla ilgili araştıma yaptı. Plastik ördekler ve buna benzer oyuncaklarda ciddi ölümcül hastalıklara yol açan bakterilerin bulunduğu ortaya çıktı.

23 Aralık 2018 Pazar 15:24
Plastik oyuncaklar tehlike saçıyor!

ARAŞTIRMAYA GÖRE…

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ile ETH Zürih ve Illinois üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, oyuncakların içinde santimetre kare başına 5 ila 75 milyon arasında bakteri hücresi bulundu.

Araştırmaya göre, oyuncaklar sıkıldığında dışarı çıkan kirli suda "potansiyel hastalık taşıyan bakteriler" var.

Lejyoner hastalığına yol açan Lejyoner bakterisi ve özellikle bağışık sistemleri güçsüz olan kişilerde ölümcül olabilen ilaca dirençli pseudomonas aeruginosa bakterisi de oyuncaklarda bulunan bakteriler arasında.

Oyuncakların plastik yüzeylerinde üreyen bakteriler göz, kulak ya da mide enfeksiyonlarına da yol açabiliyor. Bu araştırmayı öğrenen birçok ebeveyn evinde bulunan bu plastik oyuncakların içlerini açarak, ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

 

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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