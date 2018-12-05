THY- Euroleague
0553 313 94 23

Plantronics'in yeni kablosuz kulaklıkları ilk kez Hepsiburada'da

Kullanıcılar, 20 Aralık'ta Hepsiburada'dan verecekleri ön siparişle herkesten önce Plantronics kablosuz kulaklıklara sahip olabiliyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:08
Plantronics'in yeni kablosuz kulaklıkları ilk kez Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - Zengin ses kalitesi sunan Plantronics’in yeni kablosuz kulaklık modelleri, e-ticaret platformu Hepsiburada’da müşterileriyle buluşuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Plantronics’in kablosuz ve su geçirmez özellikleriyle öne çıkan yeni kulaklık modellerini Türkiye’de ilk olarak satışa sunuyor.

e-ticarette müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Hepsiburada, hızlı, pratik ve güvenilir alışveriş deneyimi için Plantronics'in yeni modellerini ön sipariş aracılığıyla müşterilerine ulaştırıyor.

Hepsiburada’ya özel erken sipariş ayrıcalığından yararlanmak isteyen kullanıcılar, 20 Aralık'ta Hepsiburada'dan verecekleri ön siparişle herkesten önce Plantronics kablosuz kulaklıklara sahip olabiliyor.

Aktif gürültü engelleyici ve kablosuz özelliğiyle öne çıkan Backbeat GO 810, lacivert, krem ve siyah olmak üzere 3 farklı rengiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Neredeyse görünmeyen ve oldukça hafif Backbeat FIT 350, siyah, mavi ve kemik renk seçenekleriyle öne çıkıyor.

Daha güvenli bir antrenman için etrafı duymayı sağlayan Always Aware kulakçıklarıyla BackBeat FIT 3100 ise gri ve siyah rengiyle Hepsiburada müşterileriyle buluşacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:08
  1. hepsiburada
  2. Plantronics

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık kaçıran hamaliye ekibine operasyon
    1. Fındık kaçıran hamaliye ekibine..
    2. TCMB döviz kurları
    3. TBMM KİT Komisyonu
    4. "Ticaret Mektebi" başlıyor
    5. İşte milli enerji silahı Wattoz! 60..
    6. CHP Çanakkale belediye başkan adayı..
    7. Göztepe, Sivasspor maçının..
    8. Southampton'da Hasenhüttl dönemi
    9. TEB Özel'e "En Yenilikçi Özel..
    10. TBMM Genel Kurulunda bütçe maratonu..
    11. CHP Antalya belediye başkan adayları..
    12. "Tıkanıklık olursa uluslararası..
    13. Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da
    14. Darbeciler kendilerinden olmayanları..
    15. "Kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi..
    16. Uzakdoğu'dan katil Esed'e destek..
    17. Köpeklerin kovaladığı karacayı kurtardı
    18. Putin'den ABD'ye INF tepkisi
    19. Emekli Rus generalden Türkiye..
    20. Kesilen varilden kimyasal çıkması
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum