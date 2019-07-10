0553 313 94 23

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:21
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ’’Teklifimizin beş ve altıncı maddeleriyle Merkez Bankası yasasında yapılacak ihtiyat akçesi düzenlemesiyle, kar dağıtımının dünya örnekleriyle uyumlu hale getirilmesi sağlanmaktadır’’ dedi.


Plan ve Bütçe Komisyonu, Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkı’nda Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.


Kanun teklifini hazırlayan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş milletvekillerine sunum yaptı. Savaş, teklifin 32 maddeden oluştuğunu ve 15 farklı kanunda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Savaş, ’’Kanun teklifimizde yeni enstrümanlar devreye sokularak ekonomide yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan bu süreçte, bankalardaki sorunlu kredilerde yaşanan artış nedeniyle, sorunlu kredilerin yapılandırılması teklif edilmektedir. Hazırladığımız 16 ve 17. maddelerinde bankalara iki yıl süreyle finansal yeniden yapılandırma imkanı sağlamakta, Sayın Cumhurbaşkanı’na bu süreyi iki yıl daha uzatma yetkisi verilmektedir. Söz konusu düzenlemelerle, ulusal ve uluslararası konjonktür kaynaklı makroekonomik gelişmeler dolayısıyla reel sektörde ortaya çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi, yapılandırma programlarını içeren bir uzlaşı platformu oluşturarak, finansal güçlüğü yaşayan borçlu firmalara ödeme gücü kazandırılması ve bu suretle katma değer oluşturma ve istihdam oluşturmaya devam etmelerini amaçlamaktayız’’ ifadelerini kullandı.


Savaş, Merkez Bankası’nın yıllık karını dağıtmamanın yüksek maliyetli sorunlara yol açtığını söyleyerek, ’’Hazine’ye devredilemeyen her türlü, kar, dağıtılmayan kar tutarı kadar ek borçlanma oluşturduğu için iç borçlanma faizlerinin aynı oranda yapay şekilde yüksek kalmasına yol açmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası karı, son tahlilde piyasadan çekilen paradır. Kar ne kadar yüksek ise o kadar yüksek miktarda piyasa fon ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu açıdan bakıldığında son gün şerde kamuoyunun gündemini meşgul eden bir konu olarak yedek akçe devri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından para basılması anlamına gelmemektedir’’ şeklinde konuştu.


Kanada, Meksika, Çin Merkez bankalarının karlarının yüzde 100’ünün Hazine’ye devredildiğini hatırlatan Savaş, ’’Teklifimizin beş ve altıncı maddeleriyle Merkez Bankası yasasında yapılacak ihtiyat akçesi düzenlemesiyle, kar dağıtımının dünya örnekleriyle uyumlu hale getirilmesi sağlanmaktadır’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Irak heyetini kabul etti
    1. Başkan Erdoğan Irak heyetini kabul etti
    2. Güder’den STK tespiti
    3. Brezilya'da yolsuzluk davalarına..
    4. Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs..
    5. Beytüşşebap’ta yangın
    6. Anlaşma tamam! Salih Uçan'ın yeni..
    7. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    8. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı..
    9. Manisa’nın Salihli ilçesinde transit..
    10. Yıkılan tarihi taş köprü aslına uygun..
    11. Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit..
    12. Divan kurulu başkanları Trabzon'da..
    13. Başkan Çelik’ten İlçe Emniyet Müdürü..
    14. Trump'tan İran'ı zora sokacak hamle!..
    15. Tokat 15 Temmuz törenlerine..
    16. Lübnan liderlerinden ABD'nin..
    17. Edremit Belediyesi’nde Sosyal Yardım..
    18. Kayıp üniversiteli gencin cesedi..
    19. Mehmetçik’ten nikahı kıyılan ablasına..
    20. Aydın’ın doğu ilçelerinde fırtına..
    21. Devrilen otomobildekileri emniyet..
    22. Zajc: "Bu sezon bambaşka bir..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    24. Kamyonetin çarptığı küçük kız hayatını..
    25. 'S-400'ler Erdoğan'ın diplomatik..
    26. Antalya'da tüfekle vurulan köpek..
    27. NATO’ya bağlı savaş gemileri Çanakkale..
    28. Osmaniye'de üreticilere "Akdeniz meyve..
    29. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri..
    30. Estonya'dan, "Tallinn'in alınmasını..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"