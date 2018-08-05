Plan ekonomiye çağ atlatacak

Yeni yönetim modeline ve Başkan Erdoğan ile A takımının ülkemizi hedeflerine taşıyacağı görüşünde birleşen reel sektör temsilcilerinin 100 Günlük Eylem Planı ile ilgili yorumları şu şekilde:

BAŞARI GETİRECEK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir: “Sayın Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı ile yapılacaklar takvime bağlanacak ki, bu ölçülebilirlik adına önemli. Faaliyetlerin tek elden denetimi ve takibi başarıyı getirecektir. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz.”

GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: “100 Günlük Eylem Planı, Türkiye’nin ilk 10 ekonomiden biri olmasına imkân tanıyacaktır. Plan dâhilinde 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, ülkemizin gücünü arttıracaktır.”

EKONOMİYİ BÜYÜTECEK

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: “Planda yer alan 400 proje ülke ekonomisini daha da büyütecek. Üretime ve ihracata atılım yaptıracak belgede tarım OSB’leri ve ihtisas OSB’ler ile ilgili adımların, KOBİ’lerin e-ticarette rolünü arttıracak girişimlerin bulunduğunu görmek de memnuniyet verici.”

STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı ülkemiz için stratejik bir önem taşıyor. Silahlı kuvvetlerimize tahsis edilen savunma sanayii ürünlerinin yerli ve milli imkânlardan yararlanılarak üretilecek olması anlamlı. İstihdam teşvikleri ve eğitimlerinin de çerçevesinin genişletilecek olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz.”

DURGUNLUKTAN KURTARACAK

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün: “Eylem planı müteahhitler tarafından olumlu karşılandı. Belgede bulunan projeler inşaat firmalarını, müteahhitleri durgunluktan kurtarıp, ekonomiye ivme katmasını temenni ediyoruz. Sırada ekonomiyi atağa kaldıracak yapısal reformlar var.”

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin: “Planda değerli projeler yer alıyor. Bu anlamda konut ve arsaya odaklanacak şekilde Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçirilecek olmasını yerinde buluyoruz. Daha evvel de dışsal şoklara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlamış olan Türkiye ekonomisinin, bu kararlar ve projelerle atağa kalkacağından ve eskisinden çok daha güçlü bir konuma geleceğinden şüphe duymuyoruz.”

KARARLILIK MESAJI

İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Erdoğan: “Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak projelere dönülmesinden memnuniyet duyuyoruz. Süratle uygulamaya geçecek olan bu kararların sektörümüze güçlü bir ivme katacağı kanaatindeyiz. Biz de sektör olarak faaliyetlerimizi, güçlü bir ekonomi ve daha kuvvetli bir Türkiye’ye katkıda bulunmak amacıyla kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.”