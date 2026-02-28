Plakasız motosikletin sahibine kallavi ceza
Adıyaman, Gölbaşı'nda trafik polisleri tarafından yapılan uygulamaya plakasız yakalanan motosikletin sürücüsüne 48 bin TL para cezası kesildi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde plakasız olarak uygulamaya takılan motosiklette cezai işlem uygulandı. Yapılan işlemlerde motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edilirken sürücüye ise 48 bin TL idari para cezası kesildi.
Yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği herkesin kurallara uyması gerektiği vurgulandı.
Gündem
