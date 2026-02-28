Plakasız motosikletin sahibine kallavi ceza

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde plakasız olarak uygulamaya takılan motosiklette cezai işlem uygulandı. Yapılan işlemlerde motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edilirken sürücüye ise 48 bin TL idari para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği herkesin kurallara uyması gerektiği vurgulandı.