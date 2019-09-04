0553 313 94 23

Plakasında "evleniyoruz" yazılı otomobilden kadını vuran zanlı tutuklandı

Adana’da plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış otomobilden ateş açarak bir kadını vurduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
Plakasında "evleniyoruz" yazılı otomobilden kadını vuran zanlı tutuklandı

Adana’da plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış otomobilden ateş açarak bir kadını vurduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde 22 Ağustos günü meydana geldi. Sabah saatlerinde E.Y. (30), iş yerine girmek üzereyken plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobildeki bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Bacağına isabet eden iki mermiyle yere yığılan kadın, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise otomobille kaçtı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Şüpheli Yusuf S. yapılan çalışmalar sonucunda Çukurova ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Zanlının sorgusunda, vurduğu kadının eski sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü ve kendisinden ayrıldığı için vurduğunu söylediği öğrenildi.


Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne artı rezervle başladı
    1. Piyasa güne artı rezervle başladı
    2. (Özel) Esenyurt TEM bağlantı yolunu..
    3. İETT Genel Müdürü görevinden istifa..
    4. Tuğgeneral Özfindan’dan veda..
    5. Köy köy dolaşıp kız çocuklarının..
    6. Adalet Bakanlığının çevreci projesi..
    7. Karar verildi! Bakanlık sayısı...
    8. Borsa, güne yükselişle başladı
    9. Soğan çuvallarının altında 4 bin paket..
    10. Vali olmak isteyen Furkan, Vali..
    11. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    12. ’Barbie’ bebeklerin yerini ’Ezo Gelin’..
    13. Sırada karşılıksız burs arayışı var
    14. Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu..
    15. Kayıp 300 köpek için suç duyurusu
    16. Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması’na..
    17. 201 kişinin hayatını kurtardılar
    18. Android 10 işletim sistemi hangi..
    19. ESOB’dan ‘ilaç gibi’ protokol
    20. Yanak yağlarına dikkat
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi