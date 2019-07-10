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Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi


ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son günü skeet büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Nur Banu Özpak, 111 puanla sıralama müsabakasını 36. tamamladı.

Milli sporcu Salih Hafız ise skeet genç erkekler kategorisinde 115 puan 15. sırayı elde etti.

Şampiyonada mücadele eden sporcuların kategorilerine göre elde ettikleri puan ve dereceleri şöyle:

Murat İlbilgi (Trap genç erkekler): 119 puanla 4.

Yavuz İlnam (Trap büyük erkekler): 119 puanla 14.

Oğuzhan Tüzün (Trap büyük erkekler): 115 puanla 58.

Nedim Tolga Tunçer (Trap büyük erkekler): 111 puanla 94.

Safiye Sarıtürk (Trap büyük kadınlar): 113 puanla 22.

Nedim Tolga Tunçer/Safiye Sarıtürk (Trap karışık takım): 134 puanla 27.

Onur Atak (Skeet büyük erkekler): 118 puanla 45.

Mustafa Serhat Şahin (Skeet büyük erkekler): 111 puanla 98.

Salih Hafız (Skeet genç erkekler): 115 puanla 15.

Nur Banu Özpak (Skeet büyük kadınlar): 111 puanla 36.

Sena Can (Skeet genç kadınlar): 98 puanla 26.

Onur Atak/Nur Banu Özpak (Skeet büyükler karışık takım): 140 puanla 14.

Salih Hafız/Sena Can (Skeet gençler karışık takım): 134 puanla 10.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
  1. atıcılık
  2. İtalya
  3. Plak Atışları Dünya Şampiyonası

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