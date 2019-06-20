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Plajlardaki kumlar temizlenecek

DÜZCE(İHA) – Akçakoca’da Halk plajlarında çakıl, taş, ambalaj, sigara izmariti gibi atıkların toplanmasına yönelik kum temizleme aracı plaj temizliğine başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:11
Plajlardaki kumlar temizlenecek

DÜZCE(İHA) – Akçakoca’da Halk plajlarında çakıl, taş, ambalaj, sigara izmariti gibi atıkların toplanmasına yönelik kum temizleme aracı plaj temizliğine başladı.


Akçakoca’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Akçakoca Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.


İlçedeki tüm plajların daha temiz ve kullanılabilir bir hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kum temizleme çalışmalarına ilk olarak Çuhallı plajından başlanılacağını ve plajlardaki her türlü katı atık, çöp ve yosunların temizleneceğini vurguladı. Aynı zaman da bu temizliğin bir hafta boyunca tüm plajlarda sürdürüleceğini ifade eden Başkan Yanmaz kum temizleme aracının gönderilmesine katkı sağlayan Düzce Valisi Dr.Zülkif Dağlı’ya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a ve Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:11
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