  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Plajlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

İstanbul genelinde açık alanlarda yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu olmasına rağmen Büyükçekmece’de halk plajına gelen ve yürüyüş yoluna gelen vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:41:39 -
Plajlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

İstanbul genelinde açık alanlarda yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu olmasına rağmen Büyükçekmece’de halk plajına gelen ve yürüyüş yoluna gelen vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.


İstanbul Valiliği açıklamasıyla yeni tip Korona virüs önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Sıcak hava nedeniyle Büyükçekmece Albatros Sahili’ne gelen vatandaşların büyük kısmı yürüyüş yolunda maske takmadı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Halk plajına gelenlerin ise kalabalık olduğu görüldü. Plajdaki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı