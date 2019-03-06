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Plajlar yaza hazırlanıyor

Bahar aylarının başlamasıyla birlikte Burhaniye’de yaz sezonu hazırlıkları başladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:02
Plajlar yaza hazırlanıyor

Bahar aylarının başlamasıyla birlikte Burhaniye’de yaz sezonu hazırlıkları da başladı. Belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri tarafından meşhur Ören plajlarında başlayan hummalı temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

 

Vatandaşların denize daha rahat girmelerini sağlamak amacıyla, Ören plajında ot temizlikleri ile başlayan çalışmalar, diğer mahallelerin plajlarında da devam edecek. Ören sahil şeridinde plaj temizliklerine start veren Belediye, plaj kumlarının havalanması ve otlardan arındırılması için traktörlerle sürme ve düzleme çalışmalarına başladı. Plajlardaki çalışma vatandaşları sevindirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:02
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