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Medya PKK/YPG'den Türkiye'ye karşı skandal hamle! Bu tam bir tiyatro
Medya

PKK/YPG'den Türkiye'ye karşı skandal hamle! Bu tam bir tiyatro

Yeniakit Publisher
2024-05-31 15:05:00 -
PKK/YPG'den Türkiye'ye karşı skandal hamle! Bu tam bir tiyatro

ABD destekli PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde yerel seçimlere gitme kararı aldı. haber7.com yazarı Mehmet Acet, bu seçimin demokratik bir süreçten ziyade YPG'nin zorbalıkla sürdürdüğü tahakkümü meşrulaştırma çabası olduğunu vurguladı. Örgütün, seçimleri ABD'nin muhtemel geri çekilme planlarına karşı konumunu pekiştirmek için kullandığını da ifade eden Acet, özetle şunları kaydetti:

ABD destekli PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde yerel seçimlere gitme kararı aldı. haber7.com yazarı Mehmet Acet, bu seçimin demokratik bir süreçten ziyade YPG'nin zorbalıkla sürdürdüğü tahakkümü meşrulaştırma çabası olduğunu vurguladı. Örgütün, seçimleri ABD'nin muhtemel geri çekilme planlarına karşı konumunu pekiştirmek için kullandığını da ifade eden Acet, özetle şunları kaydetti:

"Bir nevi fiili ateşkes ortamının hüküm sürdüğü Suriye’deki gelişmeler, epey bir süredir kamuoyu gündeminin de uzağında kaldı.
Bu sessizliği bozan haber, Suriye’nin kuzeyinden, ABD destekli PKK/YPG terör örgütünün aldığı bir karar üzerinden geldi.
Örgüt, 11 Haziran tarihinde 6 bölgede ‘yerel seçimlere’ gideceğini açıkladı.
Bu durum, örgütün 2012’den beri DEAŞ’la mücadele adı altında Kuzey Suriye’de oluşturduğu yapılanmanın yeni bir aşaması anlamına geliyor.
Türkiye, 2016’dan itibaren yürüttüğü harekatlarla, güney sınırının boylu boyunca bir PKK kuşağı ile kapatılmasını engellemiş olsa da, ABD ve Rusya’dan kaynaklı problemler nedeniyle örgütü bölgeden tümüyle söküp atmak mümkün olmadı.
Seçim diyorlar da bunun böyle açık, şeffaf ve adil bir seçim olduğunu, olacağını kimse düşünmemeli.
(...) Bütünüyle PYD/YPG kontrolünde yürütülen bir sözde seçim süreci var karşımızda.
Kaldı ki, şimdiye kadar zorbalıkla hükümranlığın tesis edildiği bir ortamda, özgürce seçimler yapılabilmesi, özgürce oy kullanılabilmesi, adil, hak edenin kazandığı bir oylamanın yapılabilmesi ne kadar mümkün olabilir ki?"

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Yorumlar

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ne özgür ortamı evet asla izin vermemeliyiz savaş sebebi olmalı vede bir fırsat olarak görmeliyiz pyd ypg pkk bilmediğimiz ne kadar örgütü varsa yok etmeliyiz
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