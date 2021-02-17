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Dünya PKK/YPG'den roketli saldırı! Çocukları ve kadınları vurdu
Dünya

PKK/YPG'den roketli saldırı! Çocukları ve kadınları vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 23:57:00 -
PKK/YPG'den roketli saldırı! Çocukları ve kadınları vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Afrin'deki sivil yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Saldırı nedeniyle evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi.

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