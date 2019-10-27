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Dünya

PKK/YPG'den Rasulayn'da saldırı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi.

2019-10-27 10:39:00 -
PKK/YPG'den Rasulayn'da saldırı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."

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