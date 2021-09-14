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Gündem PKK/YPG'den kalleş plan: Türkiye'yi karalamak için kiliseleri hedef alabilirler
Gündem

PKK/YPG'den kalleş plan: Türkiye'yi karalamak için kiliseleri hedef alabilirler

Mehmetçiğin karşısında çaresiz kalan terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye’de Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgeler ile kiliselere saldırılar düzenleyip suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 07:48:00 -
PKK/YPG'den kalleş plan: Türkiye'yi karalamak için kiliseleri hedef alabilirler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonları sonucu bitme noktasına gelen terör örgütü PKK YPG,  Suriye’de huzur ve güveni bozmaya yönelik saldırılarını artırırken, bölgede yeni kirli planlar arayışında olduğu ortaya çıktı.

Eli kanlı teröristlerin, iç savaş öncesi ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Suriye’deki Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgeler ile kiliselere top ve havan saldırıları düzenleyerek suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladıkları öğrenildi.

Dertleri Türkiye’yi karalamak

Yapılacak atışlarla saldırı noktalarındaki Hristiyan sivillere ve kilise benzeri ibadethanelere kasıtlı olarak zarar vermek isteyen örgütün, yazılı ve sosyal medyayı da kullanarak Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakmayı amaçladığı bildirildi.

Hristiyanlar da baskıdan kaçıyor

Öte yandan bölgedeki kaynaklarca, Suriye’de iç savaştan önce sayıları 2 milyonu aşan Hristiyan nüfusun, Şam rejim ve PKK/YPG terör örgütünün uyguladığı şiddet nedeniyle 677 bin civarına düştüğü ifade edildi.

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