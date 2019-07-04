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PKK/YPG sivilleri top atışlarıyla katlediyor

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de kendisine destek vermeyen Azez ve Marea'daki sivil yerleşim yerlerini top atışları ile vurdu. Uzmanlar, örgütün ABD yardımlarıyla gelen ağır silahları da kullanmaya başlamasına dikkat çekti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
PKK/YPG sivilleri top atışlarıyla katlediyor

Terör örgütü PKK/YPG’nin sivilleri top atışı kullanarak vurması, ABD’nin verdiği ağır silahların bölgenin gerçek sahiplerine çevrilmesi dikkat çekiyor. Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz gün Azez ve Marea'daki sivil yerleşim yerlerini top atışları ile vurması üzerine ABD’nin verdiği ağır silahların hangi amaçla kullanıldığı ortaya çıkmaya başladı. Terör örgütünün bu saldırılarına karşı sessiz kalmayan TSK ve ÖSO güçleri, YPG’nin mevzilerinin bulunduğu ve top atışlarının yapıldığı Malikiye, Meranaz ve Teneb'deki hedefleri vurarak imha etti.

Türkiye’nin endişelerinin haklı olduğunun ispatı

Konuyu gazetemiz Akit’e değerlendiren terör uzmanı emekli Albay Ersan Ergür, terör örgütü PKK’nın Suriye’de PYD ve YPG yapılanması üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirterek, “Suriye’de bu niyetle 3 ayrı devletçik kurulmak isteniyor. Zaten iç karışıklık bu nedenle çıkarıldı. Türkiye bunun önünde bir engel. Terör örgütü PKK/YPG’nin top atışları ile sivilleri vurması beklenen bir durum. Çünkü siz 80/100 bin civarında teröriste eğitim veriyorsunuz. 50 bin tır silah yardımı sevk ediyorsunuz. Bunlar müzelik olsun diye veya oyuncak olarak kullansınlar diye verilmedi. Suriyeli vatandaşlara topçu atışlarıyla saldırmaları beklenen bir sonuçtu. Bu da ABD’nin gerçek tutumunu ve Türkiye’nin endişelerinin haklı olduğunun ispatı oldu. Türkiye’nin tehdit edilmesi, herhangi bir saldırıya maruz kalması aşamalar sonucunda olacak. Yılanın başı küçükken ezilmeli. Bu topçu atışı sömürgeci devletlerin bir taktiği” diye konuştu.

ABD’nin silahları derhal toplanmalı

Sivillerin terör örgütü PKK/YPG tarafından katledilmesinin önüne geçmek için ABD’nin bu terör örgütüne verdiği silahların bir an önce toplanması gerektiğine vurgu yapan Ergür, “Topçu atışından sonra sessiz kalındığı ve silahlar orda kaldığı müddetçe, PKK bu saldırıları devam edecek. Bölgedeki etkinliği ve baskıyı artıracaktır. Bölgede kendi unsurları ile birleşip düzenli bir ordu kurma amacı güdüyor. Burada sessiz kalınmaması gerekiyor. Dünya kamuoyunda bu durumun anlatılması ve bölgedeki silahların tamamının toplanması gerekir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
  1. Terör örgütü PKK/YPG
  2. ABD
  3. PKK
  4. Azez
  5. Marea
  6. TSK
  7. ÖSO
  8. YPG
  9. Akit
  10. terör uzmanı emekli Albay Ersan Ergür

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