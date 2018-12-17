0553 313 94 23

PKK/YPG Kamışlı'da hendek kazıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan PKK/PYD'li teröristler, sınır hattına iş makineleriyle hendek kazıyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 06:36
PKK/YPG Kamışlı'da hendek kazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını duyurmasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşanıyor. Zırhlı araçlarla sınırda dolaşan teröristlerin, iş makineleriyle hendek kazdığı görüldü. TSK'nın olası sınır harekatına karşı önlem alan teröristler, bazı bölgelerde ise toprak yığını oluşturuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:36
  1. Mardin
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polise saldıran şüpheliler tutuklandı
    1. Polise saldıran şüpheliler tutuklandı
    2. Ateşkes 18 Aralık'ta başlayacak
    3. Tuaregler, Şerare petrolleri için şart..
    4. Katar imzayı attı! 500 milyon dolar..
    5. Suudi Arabistan'dan ABD'nin kararına..
    6. S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe..
    7. Meteorolojiden kritik uyarı: Kar ve..
    8. PKK/YPG Kamışlı'da hendek kazıyor
    9. ABD gözlem noktasını PKK'ya devretti
    10. Vine'ın kurucusu ölü bulundu
    11. Antalya Valiliğinden uyarı: Okullar..
    12. PKK/YPG Kamışlı'da hendek kazıyor
    13. İsrail, Filistinli aileleri sürgün..
    14. Kahreden kaza! Cenazeden dönen çift...
    15. Bakan Koca açıkladı: 25 bin sağlık..
    16. Bu kareden dakikalar sonra dehşet..
    17. İİT'den Avustralya'nın Kudüs kararına..
    18. Ve ilk uçuş gerçekleşti
    19. Gazetecileri tehdit etti... Neden..
    20. Yunanistan'da özel televizyon kanalı..
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    YPG'li teröristler Suudi gazetesine konuştu: Ülkenin topraklarını koru, biz size yardım edeceğiz
    YPG'li teröristler Suudi gazetesine konuştu: Ülkenin topraklarını koru, biz size yardım edeceğiz

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni öneri! "4’ü bizim 1’i Türklerin"
    'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni öneri! "4’ü bizim 1’i Türklerin"
    Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit eden HDP'lilere tokat gibi cevap: Vız gelir tırıs gider
    Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit eden HDP'lilere tokat gibi cevap: Vız gelir tırıs gider