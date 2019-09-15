PKK/YPG, İsrail için çocukları kaçırmış

PKK/YPG, daha önce uluslararası raporlara da yansıyan DAEŞ terör örgütü ile işbirliği içinde yaptığı organ kaçakçılığını şimdi yasadışı çetelerle yapıyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgede oluşturduğu korku ve baskı sonucu silah zoruyla kaçırdığı çocuklardan bir kısmını kendisine militan olarak kullandığı, militan olamayacakları da organ mafyalarının talepleri doğrultusundaki organları almak için kullanıldığı kaydediliyor. Bölgedeki istihbarat birimlerinden edinilen bilgiye göre son zamanlarda terör örgütü sürekli çocuk kaçırıyor.

Organ ticareti için sahra hastanesi bile kurmuşlar

Kaçırılan çocuklar, terör örgütünün Haseke ve Kamışlı’da kurduğu iki sahra hastanesine götürülüyor. Örgütün bu iki hastanede sorumluluk verdiği doktorun İsrailli olması dikkat çekiyor. Organları alınan çocukların daha sonra öldürüldüğü de teyit ediliyor. Hastaneler bölgesinde çok sayıda öldürülmüş ve organları çalınmış olarak gömülen ceset bulunduğu belirtiliyor. Terör örgütünün organ mafyalarından paranın yanı sıra silah, mühimmat ve yaşam malzemesi temin ettiği belirtilirken, nakledilecek organların ise bazı resmi görevliler aracılığı ile ülke dışına çıkartıldığı öğrenildi. Suriye’de iç savaşın başlamasından bu zamana kadar terör örgütü DAEŞ ve PKK’nın 10 binlerce çocuğu organları için kaçırdığı biliniyor.