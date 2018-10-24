0553 313 94 23

PKK/YPG içerisinde bin 400 Lawrence var

ABD’nin başını çektiği Batılı ülkeler, terör kartını yeniden devreye soktu. Terör örgütü PKK/PYD içerisinde bin 400’e yakın teröristin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Terör örgütü PYD’ye katılan yabancı teröristlerin yüzde 70’inin ise ABD vatandaşı olduğu öğrenildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:43
PKK/YPG içerisinde bin 400 Lawrence var

Türkiye'nin sınır dışı operasyonları sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG dış güçler tarafından beslenmeye devam ettiği belgelendi. İslam ve Müslüman karşıtlığının zirve yaptığı Avrupa’da, Türkiye’de aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerinin açıkça himaye edildiği gözler önüne serildi. Şehirlerde hendek kazan, sivil halkı katleden ve canlı bombalarla büyük bir yıkıma neden olan terör örgütü PKK/PYD içerisinde bin 400’e yakın teröristin Batılı ülkelerden geldiği tespit edildi. Terör örgütü PYD’ye katılan yabancı teröristlerin yüzde 70’inin ABD vatandaşı olduğu, örgütün saflarında yer alan ABD’li teröristlerin daha önce Amerikan ordusunda görev aldığı belirtildi. Sızdıkları tüm topraklara kan ve gözyaşı götüren kanlı terör örgütüne ABD’nin yanı sıra Kanada, Birleşik Krallık, Hollanda, Avustralya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Finlandiya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden katılımın olduğu öğrenildi.

Devşirme teröristler Afrin’de ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yakın zamanda Afrin'de terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda öldürülen teröristlerin büyük bir kesiminin ABD vatandaşı olduğu belirtildi. ABD’nin yanı sıra YPG/PKK'ya katılan bir İngiliz kadının Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de öldürüldüğü bildirildi. Kahraman Türk askerinin Afrin operasyonunda, İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon ile Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche’nin öldürüldüğü ifade edildi. Ayrıca, PYD/PKK'ya katılan Hollanda uyruklu Sjoerd Heeger isimli teröristin de örgütün Suriye’nin doğusundaki çatışmalarda öldüğü belirlendi.

Avrupa’nın göbeğindeki dernekler örgütü besliyor

PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösteren sosyal görünümlü derneklerinin yabancı militanların Avrupa'dan örgüte katılmasına aracılık ettiği ifade edildi. Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika olmak üzere PKK’nın 15 Avrupa ülkesinde örgütlendiği ve 50 kadar çatı kuruluşu kuran örgütün yardım gönüllüsü görünümlü militanlarının birer teröriste dönüştüğü belirtildi.

Avrupa’da tek bir adli işlem yok!

Terör örgütü mensuplarının Suriye’ye gelme konusunda yüzde 81 oranında Washington Post, BBC, Newyork Times, CNN gibi kuruluşların yayınlarından etkilenerek PKK’ya katılma kararı aldığı bildirildi. Terör örgütü PKK’nın en önemli ortak noktası olarak propaganda araçları ve yöntemleri gösteriliyor. Hiçbir Batılı ülke PYD'ye katılan teröristler hakkında hukuki işlem başlatmıyor. PYD saflarında savaşan Batı ülkelerinden ithal teröristler onlarca toplu katliam ve infazlara imza atarken, Avrupa bu durumu görmezden geliyor. İthal savaşçıların bu yönde yayınlanan onlarca video görseline rağmen dünyanın sessizliği manidar bulunuyor.

Arabistanlı Lawrance

İngiliz casus Thomas Edward Lawrence,Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapları, Osmanlı’ya karşı ayaklandırmıştı. 1916-1918 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürütülen Arap Ayaklanmasında, Birleşik Krallık irtibat subayı olarak aldığı görev nedeniyle Arabistanlı Lawrence olarak tanınmıştır.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:43
  1. PKK/YPG
  2. İslam ve Müslüman karşıtlığı
  3. PKK/PYD
  4. Terör örgütü PYD
  5. yabancı teröristler
  6. ABD’li teröristler
  7. Amerikan ordusu
  8. ABD
  9. Kanada
  10. Birleşik Krallık
  11. Hollanda
  12. Avustralya
  13. Almanya
  14. Danimarka
  15. Yunanistan
  16. Finlandiya
  17. Fransa
  18. Avrupa ülkeleri
  19. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  20. Afrin
  21. terör örgütü PYD/PKK
  22. Zeytin Dalı Harekatı
  23. Samuel Prada Leon
  24. Olivier Francois Jean Le Clainche
  25. Sjoerd Heeger
  26. Washington Post
  27. BBC
  28. Newyork Times
  29. CNN
  30. Arabistanlı Lawrance
  31. İngiliz casus Thomas Edward Lawrence
  32. Birinci Dünya Savaşı
  33. Osmanlı İmparatorluğu
  34. Arap Ayaklanması
  35. Birleşik Krallık irtibat subayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danıştay Başkanı'ndan ant açıklaması
    1. Danıştay Başkanı'ndan ant açıklaması
    2. Saddam'ın koruması Türkiye'de ölü..
    3. Dinlenme tesislerinde mescid sıkıntısı..
    4. Hac parası ne kadar 2019 hac kayıt..
    5. Galatasaray'ın Schalke maçındaki..
    6. MHP’nin gazetesi, ittifak tartışmasını..
    7. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    8. ABD'den sivil katliam! Aralarında 3..
    9. Çelişkilerle dolu skandal Türkiye..
    10. PKK/YPG içerisinde bin 400 Lawrence var
    11. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    12. Bolu'da feci kaza! 1 kişi öldü, biri..
    13. Bedelli askerlik sistemi değişiyor
    14. İstanbul'da metro seferleri saat kaça..
    15. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    16. Valilik tüm vatandaşları uyardı!..
    17. Dev taşınma 45 saatte tamamlanacak
    18. Yerel seçimde ittifak yok!..
    19. CHP'den TBMM Başkanı Yıldırım'a Kamu..
    20. Avrupa Birliği'nden Kaşıkçı açıklaması
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur