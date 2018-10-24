PKK/YPG içerisinde bin 400 Lawrence var

Türkiye'nin sınır dışı operasyonları sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG dış güçler tarafından beslenmeye devam ettiği belgelendi. İslam ve Müslüman karşıtlığının zirve yaptığı Avrupa’da, Türkiye’de aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerinin açıkça himaye edildiği gözler önüne serildi. Şehirlerde hendek kazan, sivil halkı katleden ve canlı bombalarla büyük bir yıkıma neden olan terör örgütü PKK/PYD içerisinde bin 400’e yakın teröristin Batılı ülkelerden geldiği tespit edildi. Terör örgütü PYD’ye katılan yabancı teröristlerin yüzde 70’inin ABD vatandaşı olduğu, örgütün saflarında yer alan ABD’li teröristlerin daha önce Amerikan ordusunda görev aldığı belirtildi. Sızdıkları tüm topraklara kan ve gözyaşı götüren kanlı terör örgütüne ABD’nin yanı sıra Kanada, Birleşik Krallık, Hollanda, Avustralya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Finlandiya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden katılımın olduğu öğrenildi.

Devşirme teröristler Afrin’de ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yakın zamanda Afrin'de terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda öldürülen teröristlerin büyük bir kesiminin ABD vatandaşı olduğu belirtildi. ABD’nin yanı sıra YPG/PKK'ya katılan bir İngiliz kadının Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de öldürüldüğü bildirildi. Kahraman Türk askerinin Afrin operasyonunda, İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon ile Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche’nin öldürüldüğü ifade edildi. Ayrıca, PYD/PKK'ya katılan Hollanda uyruklu Sjoerd Heeger isimli teröristin de örgütün Suriye’nin doğusundaki çatışmalarda öldüğü belirlendi.

Avrupa’nın göbeğindeki dernekler örgütü besliyor

PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösteren sosyal görünümlü derneklerinin yabancı militanların Avrupa'dan örgüte katılmasına aracılık ettiği ifade edildi. Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika olmak üzere PKK’nın 15 Avrupa ülkesinde örgütlendiği ve 50 kadar çatı kuruluşu kuran örgütün yardım gönüllüsü görünümlü militanlarının birer teröriste dönüştüğü belirtildi.

Avrupa’da tek bir adli işlem yok!

Terör örgütü mensuplarının Suriye’ye gelme konusunda yüzde 81 oranında Washington Post, BBC, Newyork Times, CNN gibi kuruluşların yayınlarından etkilenerek PKK’ya katılma kararı aldığı bildirildi. Terör örgütü PKK’nın en önemli ortak noktası olarak propaganda araçları ve yöntemleri gösteriliyor. Hiçbir Batılı ülke PYD'ye katılan teröristler hakkında hukuki işlem başlatmıyor. PYD saflarında savaşan Batı ülkelerinden ithal teröristler onlarca toplu katliam ve infazlara imza atarken, Avrupa bu durumu görmezden geliyor. İthal savaşçıların bu yönde yayınlanan onlarca video görseline rağmen dünyanın sessizliği manidar bulunuyor.

Arabistanlı Lawrance

İngiliz casus Thomas Edward Lawrence,Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapları, Osmanlı’ya karşı ayaklandırmıştı. 1916-1918 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürütülen Arap Ayaklanmasında, Birleşik Krallık irtibat subayı olarak aldığı görev nedeniyle Arabistanlı Lawrence olarak tanınmıştır.