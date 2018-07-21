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PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz

Mehmetçiğin başarılı operasyonlarında 4545 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde yöneticilerinden Afrin Kantonu Eş Başkanı Hevi İbrahim Mistefa, “YPG Afrin’den tamamen çekilmedi. Afrin’i kurtarmak için yeni bir plan yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:36
PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e düzenlediği başarılı Zeytin Dalı Harekatı’nda hezimete uğrayınca yeni arayışlar içine girdi.

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda her alanında başarılı ve kararlı olduğunu anlayan terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG ise, Mehmetçiğin ve hükümetin başarılarını gölgelemek ve varlığını sürdürebilmek için medya organlarını devreye soktu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin Kantonu Eş Başkanı Hevi İbrahim Mistefa kendilerine yakın medya organlarından açıklama yaparak, MehmetçiğinAfrin’e düzenlediği başarılı Zeytin Dalı Harekatı ile uğradıkları hezimeti örtmeye çalıştı.

Harekat sırasında maddi ve insani büyük kayıplar veren terör örgütü, bugüne kadar Zeytin Dalı Harekatı kapsamında toplam 4545 teröristini kaybetti.

İstihbarat ve yerel kaynaklara göre, terör örgütü PYD/YPG’nin bu harekat kapsamında yaklaşık 10 bine yakın örgüt üyesinden, büyük bir kısmı örgütten kaçtı, bir kısmı da silah kullanamayacak kadar ağır yaralı.

Sözde eş başkan Mistefa bitme noktasında olan terör örgütünün kalıntılarını da kaybetmemek ve batılı ülkelere kendilerini güçlü göstermek için, “YPG Afrin’den tamamen çekilmedi. Afrin’i kurtarmak için yeni bir plan yapıyoruz. Bunun için konferanslar, özel toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bir aksilik çıkmazsa çok yakın bir zamanda bu hamleler gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:36
  1. pkk
  2. ypg
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. afrin

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