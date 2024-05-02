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Gündem PKK/YPG, 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı! Uzantılarından ses yok
Gündem

PKK/YPG, 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı! Uzantılarından ses yok

Yeniakit Publisher
2024-05-02 15:08:00 -
PKK/YPG, 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı! Uzantılarından ses yok

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde işgal ettiği Eşrefiyye Mahallesi'nden 16 yaşındaki bir kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı. Küçük kız çocuklarının dağa kaçırılmasına terör örgütünün temsilcileri seslerini çıkartmıyor.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Eşrefiyye Mahallesi'nden 16 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğunun okul çıkışında PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi. Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini anlattı.

 

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor. Terör örgütü; Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde yıl başından bu yana silahlı kadrosuna katmak için 20'den fazla çocuk kaçırmıştı.

 

2022'DE 1200'DEN FAZLA ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletler (BM), 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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