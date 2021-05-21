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PKK’yla işbirliği yapanın burda işi ne?

Filistin’deki zulme en üst perdeden tepki gösterdiği için ümmetin büyük sevgisini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı katil İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya benzetecek kadar gözü dönen İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ziyaret için gittiği Rize’nin İkizdere ilçesinde ummadığı bir şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:33:00 -
PKK’yla işbirliği yapanın burda işi ne?

İlçeye girdiği sırada ‘Cumhurbaşkanımıza katil diyeni burada istemiyoruz’ sloganlarıyla karşılaşan Akşener, daha sonra yerel halktan bir kadının, PKK’yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?” sorusuyla iyice köşeye sıkıştı. Akşener, “Yapmıyorum kardeşim” demekle yetindi. Halk tarafından tepkiyle karşılanan Akşener, esnaf ziyaretini yarıda keserek ilçeden kaçmak zorunda kaldı. Ardından taş ocağı provokasyonu için bir grupla görüşen Meral Akşener, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.

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