PKK’yla işbirliği yapanın burda işi ne?

İlçeye girdiği sırada ‘Cumhurbaşkanımıza katil diyeni burada istemiyoruz’ sloganlarıyla karşılaşan Akşener, daha sonra yerel halktan bir kadının, PKK’yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?” sorusuyla iyice köşeye sıkıştı. Akşener, “Yapmıyorum kardeşim” demekle yetindi. Halk tarafından tepkiyle karşılanan Akşener, esnaf ziyaretini yarıda keserek ilçeden kaçmak zorunda kaldı. Ardından taş ocağı provokasyonu için bir grupla görüşen Meral Akşener, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.