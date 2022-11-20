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Gündem PKK'yı savunan HDP'nin sitesine girenler şok oldu!
Gündem

PKK'yı savunan HDP'nin sitesine girenler şok oldu!

"Anka Neferler Tim" isimli grup, Pençe Kılıç Harekatı'nın bitmesi için çağrı yapan HDP Avrupa Temsilciliği'nin internet sitesini hack'ledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 14:44:00 -
PKK'yı savunan HDP'nin sitesine girenler şok oldu!

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarında üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenlendi.

Harekatın başlamasıyla birlikte PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den ses geldi. HDP harekatın durdurulması gerektiğini savundu.

HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda, "IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı. Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve Kuzey Doğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor. Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" ifadelerine yer verildi.

Site hack'lendi

HDP Avrupa Temsilciliği'nin internet sitesi Türk hacker grubu tarafından hack'lendi. Kendilerine, "Anka Neferler Tim" ismini veren grup, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, HDP Avrupa'nın sitesine el koyduklarını açıkladı. Paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in terör örgütüne yönelik harekatı sonrası “saldırılar derhal durdurulmalı” çağrısında bulunan HDP Avrupa Temsilciliği'nin sitesi tarafımızca erişime kapatılmıştır!" denildi.

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