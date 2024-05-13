PKK'yı Pakistan uçaklarıyla vuracaklar! 24 savaş jeti Türkiye sınırına geliyor!

Türkiye ile Kalkınma Yolu Projesi'ne imza atarken aynı zamanda terör örgütü PKK'ya karşı aktif mücadele kararı alan Irak yönetimi, hava operasyonu kabiliyetini artırıyor.

Irak kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile eşgüdüm halinde harekât hazırlığını sürdüren Bağdat, kardeş ülke Pakistan'dan savaş uçağı almaya hazırlanıyor.

2023 yılında Pakistan'dan 12 adet Süper Muşak temel eğitim uçağı satın alan Irak, bu kez savaş jeti siparişi verdi.

IRAK'IN 24 MUŞAK VE 12 JF-17'Sİ OLACAK

İslamabad medyasının Pakistan Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırarak yayınladığı habere göre Irak, geçtiğimiz yıl satın alınan 12 adet Süper Muşak uçağından 12 tane daha talep etmenin yanında, Pakistan-Çin ortak yapımı JF-17 Thunder Blok-3 savaş uçağını da istedi.

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Irak'ın 12 adet Süper Muşak ve 12 adet JF-17 uçakları için Pakistan'a 1,8 milyar dolar ödeyeceği belirtiliyor. Böylelikle Irak, Pakistan savaş uçağını satın alan 4. ülke oldu. JF-17 uçaklarını daha önce Nijerya, Myanmar ve Azerbaycan satın almıştı.

Bağdat-İslamabad arasındaki son anlaşma, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zahir Ahmed Baber'in Irak'ı ziyareti sırasında imzalandı.

Irak Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Korgeneral Ahmed Davud ve Irak Savunma Bakanlığı yetkilisi Korgeneral Şahab Cahid Ali ile görüşen Baber, JF-17 Thunder Blok-3 uçağına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Irak heyetinin önümüzdeki günlerde Pakistan'a giderek Pencap'taki havacılık yerleşkesi Kamra'da bulunan JF-17 üretim tesislerini ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜRK FÜZELERİ JF-17'DEN ATEŞLENECEK

Irak Hava Kuvvetleri'nde yakın bir gelecekte JF-17 jetlerinin kullanılacak olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör örgütlerine karşı Irak ordusuyla gerçekleştireceği ortak operasyonların etkinliği için önemli görülüyor.

JF-17'den ateşlenecek mühimmatlar arasında Türk füzelerinin de bulunması olasılıklar dahilinde.

Pakistan, Azerbaycan'a gönderilecek JF-17 uçaklarında TÜBİTAK SAGE'nin BOZDOĞAN VE GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin kullanılacağını duyurmuştu. Bu uçaklar aynı zamanda lazer hedef belirleyici olarak ASELSAN yapımı ASELPOD'dan yararlanıyor.

JF-17'ler için Bağdat'a gelerek sunum yapan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zahir Ahmed Baber, bir süre önce İslamabad'da Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert'i ağırlamış, bu görüşmede Türk mühimmatlarının Pakistan savaş uçaklarında kullanılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması kararı alınmıştı.

JF-17'nin mühimmat portföyüne Türkiye üretimi hava-yer füzelerinin de dahil edilmesi bekleniyor. Pakistan halihazırda Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA'da pek çok yerli füzeyi aktif olarak kullanıyor.

Orgeneral İrfan Özsert'in temasları sonrası Pakistan Hava Kuvvetleri, Türk ordusuyla ortak operasyonlar için eşgüdüm sağlanacağını, savaş pilotlarının birleşik kuvvet yeteneğini geliştirme konusunda eğitileceğini açıklamıştı.

Türkiye, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı Su-25 uçağına geçtiğimiz yıl Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) entegre etmişti.