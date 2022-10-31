PKK’yı maaşa bağlamışlar! Alman şirketlerinden büyük alçaklık

Almanya merkezli faaliyet gösteren 11 şirketin, PKK/KCK’nın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV’ye reklam verdiği ortaya çıktı.

Yıllardır Avrupa’nın merkezinden terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayınlar yapan TV kanallarına verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin Euro reklam geliri elde ettiği tahmin ediliyor.

PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Belçika merkezli Medya Haber TV ve Sterk TV’ye reklam vermek suretiyle örgüte gelir sağlayan Almanya menşeili gösteren firmalar ise şöyle:

"-Pirinç, ayçiçek yağı, zeytin, fıstık gibi gıda maddelerinin toptan satışını gerçekleştiren ve 'Heidigstrasse 19, 76709 Kronau/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Birkan Food Company GmbH.

- İnşaat, tamir ve tadilat/müteahhitlik işleri ile ilgilenen ve 'Dieburgerstrasse 10, 64850 Schaafheim/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Suesin-Abbruch/Süsin Abbruch GmbH.

- Hollanda ve Almanya menşeli 'Senefeldstr. 13, 86368 Gersthofen/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Aram Food&Gastro/ARAM Food & Gastro GmbH.

- Örgütsel müzikler yayınlayan/üreten bir müzik prodüksiyon şirketi olan ve 'Königsalle 98, 40212 Düsseldorf/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Med Produktion und Verteilungs-Genossenschaft.

- 'Ausstrasse 10, 79664 Wehr/Almanya' adresinde faaliyet gösteren ve 2018 yılı itibarıyla, PKK/KCK mensupları tarafından İsviçre’de düzenlenen dayanışma gecesi, festival, konser, miting vb. etkinliklere sponsor olan firmalardan Royem Gmbh DönerProduktion.

- Lojistik alanında faaliyet gösteren 'Finkenweg 18 51668 Wipperfurth/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Transport Emiroğlu.

- İnşaat Sektöründe hizmet veren ve 'Grossmanswiese 6, 65594 Runkel/Almanya' adresinde faaliyet gösteren HBM BAU.

- Gıda Sektörü/Toptan Satıcı-Tedarikçi alanlarında hizmet veren ve 'Franzıusstrabe 101, 44147 Dordmund/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Dembra Food&More Gmbh.

- İnşaat Sektörü/Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren ve 'Am Gewerbepark 3 64823 Grob Umstadt/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Arı Facility Management GmbH.

- İnşaat Sektörü/Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren ve 'Am Gewerbepark 10 64823 Gross Umstadt/Almanya' adresinde faaliyet gösteren HD Facility Management GmbH.

- Hijyen/Temizlik sektöründe yer alan ve 'Am Gewerbepark 21 6 4823 Grob Umstadt/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Hygietec."