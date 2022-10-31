PKK’yı maaşa bağlamışlar! Alman şirketlerinden büyük alçaklık
Almanya merkezli faaliyet gösteren 11 şirketin, terör örgütü PKK/KCK’nın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV’ye reklam verdiği ortaya çıktı. Reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin Euro reklam geliri elde ettiği tahmin ediliyor.
Almanya merkezli faaliyet gösteren 11 şirketin, PKK/KCK’nın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV’ye reklam verdiği ortaya çıktı.
Yıllardır Avrupa’nın merkezinden terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayınlar yapan TV kanallarına verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin Euro reklam geliri elde ettiği tahmin ediliyor.
PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Belçika merkezli Medya Haber TV ve Sterk TV’ye reklam vermek suretiyle örgüte gelir sağlayan Almanya menşeili gösteren firmalar ise şöyle:
"-Pirinç, ayçiçek yağı, zeytin, fıstık gibi gıda maddelerinin toptan satışını gerçekleştiren ve 'Heidigstrasse 19, 76709 Kronau/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Birkan Food Company GmbH.
- İnşaat, tamir ve tadilat/müteahhitlik işleri ile ilgilenen ve 'Dieburgerstrasse 10, 64850 Schaafheim/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Suesin-Abbruch/Süsin Abbruch GmbH.
- Hollanda ve Almanya menşeli 'Senefeldstr. 13, 86368 Gersthofen/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Aram Food&Gastro/ARAM Food & Gastro GmbH.
- Örgütsel müzikler yayınlayan/üreten bir müzik prodüksiyon şirketi olan ve 'Königsalle 98, 40212 Düsseldorf/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Med Produktion und Verteilungs-Genossenschaft.
- 'Ausstrasse 10, 79664 Wehr/Almanya' adresinde faaliyet gösteren ve 2018 yılı itibarıyla, PKK/KCK mensupları tarafından İsviçre’de düzenlenen dayanışma gecesi, festival, konser, miting vb. etkinliklere sponsor olan firmalardan Royem Gmbh DönerProduktion.
- Lojistik alanında faaliyet gösteren 'Finkenweg 18 51668 Wipperfurth/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Transport Emiroğlu.
- İnşaat Sektöründe hizmet veren ve 'Grossmanswiese 6, 65594 Runkel/Almanya' adresinde faaliyet gösteren HBM BAU.
- Gıda Sektörü/Toptan Satıcı-Tedarikçi alanlarında hizmet veren ve 'Franzıusstrabe 101, 44147 Dordmund/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Dembra Food&More Gmbh.
- İnşaat Sektörü/Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren ve 'Am Gewerbepark 3 64823 Grob Umstadt/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Arı Facility Management GmbH.
- İnşaat Sektörü/Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren ve 'Am Gewerbepark 10 64823 Gross Umstadt/Almanya' adresinde faaliyet gösteren HD Facility Management GmbH.
- Hijyen/Temizlik sektöründe yer alan ve 'Am Gewerbepark 21 6 4823 Grob Umstadt/Almanya' adresinde faaliyet gösteren Hygietec."