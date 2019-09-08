PKK'yı lanetleyen sanatçıların linç edilmesine ilişkin önemli çağrı: Bir gece ansızın kapıları çalınsa...

Taha Emre Özdemir Ankara

Evlatları PKK terör örgütü kaçırılan acılı annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki eylemleri devam ederken, sosyal medyadan onlara destek veren sanatçılar da linç ediliyor. Twitter hesabından 'Kahrolsun PKK ve destekçileri.' yazan Haluk Levent de saldırıya uğrayınca paylaşımlarını silmek zorunda kalmıştı.

'Kapıları 'bir gece ansızın' çalınsa ne de güzel olur'

Levent'i linç edenlere ilişkin bir mesaj paylaşan Gazeteci Veyis Ateş, şu çağrıyı yaptı:

" PKK ya terör örgütü diyen sanatçıyı sosyal medyada linç edenler tespit edilip 'bir gece ansızın' kapıları çalınsa ne de güzel olur..."

Haluk Levent paylaşımı sonrasında lince uğrayınca, "Bu örnek bile ifade özgürlüğü diye yırtınan sosyal medyanın terörist sevicilerinin ikiyüzlülüğünü tahammülsüzlüğünü gösteriyor." diyerek tepki göstermişti.

Levent lince uğradıktan sonra tweetlerini silmek zorunda kalmıştı.