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Gündem PKK’yı bitirmek için Büyük Operasyon öncesi kritik ziyaret
Gündem

PKK’yı bitirmek için Büyük Operasyon öncesi kritik ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-04-22 06:15:00 -
PKK’yı bitirmek için Büyük Operasyon öncesi kritik ziyaret

Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmede, PKK terör örgütünü bitirmek için bölgeye yönelik düzenlenmesi beklenen operasyonun masaya yatırılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

Erdoğan, Bağdat'a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek. Ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan 12 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gidiyor. Ziyaretin en önemli gündem maddeleri; terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI PLANLANIYOR

Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.
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Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak'ın su sorunu. Erdoğan, Irak'ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.

TİCARET HACMİNİN 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Başkan Erdoğan, Bağdat'taki resmi ziyaretinin ardından Erbil'e de gidecek.

Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar ele alınacak. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

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