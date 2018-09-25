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PKK'ya yönelik operasyonda dolar bulundu

Osmaniye kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK üyelerince topara gömülmüş, çok miktarda teşhizat ve 27 adet 100 dolar bulundu.

25 Eylül 2018 Salı 13:35
PKK'ya yönelik operasyonda dolar bulundu

Osmaniye kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK üyelerine ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel harekat timlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sırasında merkeze bağlı Küllü kırsalında toprağa gömülü halde M16 piyade tüfeğine ait boş şarjör ile bu tüfeğe ait 52 dolu fişek, 27 adet 100'er dolarlık banknot, bir adet hafıza kartı, not defteri ile yaşamsal malzeme bulundu.

Terör örgütüne ait malzemeler İl Jandarma Komutanlığına getirildi, arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 13:35
  1. Osmaniye
  2. PKK
  3. PKK operasyon

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