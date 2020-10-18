PKK'ya 'Yıldırım' darbesi! 2 terörist daha öldürüldü
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.