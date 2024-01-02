PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu

İstanbul'da yeni yılın ilk gününün sabahında 308 STK'nin öncülüğünde 250 bin kişinin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan vatandaşlar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Yürüyüşe katılan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, muhalefet temsilcileri tarafından hedef gösterildi.

'SİHA'larla her yere saldırıyor'

CHP tarafından fonlanan Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Bayraktar'ın İHA ve SİHA'larla 'başka ülkelere saldırdığını' öne sürüp, "Gazze'ye neden İHA gönderemiyor" diye sordu.

Yürüyüşe katılanları Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olmakla itham eden Enginyurt, "Pankartları açtılar; yeri, göğü yıktılar. Pekala ne oldu? AKINCI'nız ANKA’nız var; İHA’nız, SİHA’nız var Selçuk Bayraktar'ınız var. dünyayı fetheden büyük icatları olan her yere saldıran Bayraktar'ınız var. Gidemiyor mu Gazze’ye gönderemiyorlar mi? Selçuk enişte ne oldu İHA’ların, SİHA’ların fitilleri mi bozuldu? Niye göndermiyorsun Selçuk enişte?" ifadelerini kullandı.

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Bayraktar'dan 280 milyon liralık yardım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, terör devleti İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.