  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Soykırımda son bilanço!

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile TPAO arasında kriz! Anlaşamadılar... Petrol olan araziye el konulacak

ABD'li şirket, o bağlı şirketinin yüzde 20'ye yakın hissesini milyarlarca dolara satın aldı!

İETT otobüsü duvara çarptı... Yaralanan yolcular çevre hastanelere kaldırıldı

Japonya'daki depremde ölü sayısı arttı: Koca şehir metrelerce batıya hareket etmiş

Özbekler, Türkiye'nin ilk beş yıldızlı otelini satın aldı! Maalesef yıkılıyor

Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!

Dakika 1, gol 1: Etiketleri yenilediler.. Zincir marketler yapacağını yine yapıyor...

Fenerbahçe ile ilgili müthiş iddia! Bu hamle Süper Ligin seyrini değiştirebilir! Bakalım yapabilecekler mi?

İslam düşmanı dizilerin yapımcısı Alevi ırkçısı çıktı!
Siyaset PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu
Siyaset

PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu

Yeniakit Publisher
2024-01-02 21:37:00 - 2024-01-02 21:44:02

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Galata'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliğine katılan vatandaşlara ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a nefret kustu.

İstanbul'da yeni yılın ilk gününün sabahında 308 STK'nin öncülüğünde 250 bin kişinin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan vatandaşlar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Yürüyüşe katılan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, muhalefet temsilcileri tarafından hedef gösterildi.

'SİHA'larla her yere saldırıyor'

CHP tarafından fonlanan Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Bayraktar'ın İHA ve SİHA'larla 'başka ülkelere saldırdığını' öne sürüp, "Gazze'ye neden İHA gönderemiyor" diye sordu.

Yürüyüşe katılanları Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olmakla itham eden Enginyurt, "Pankartları açtılar; yeri, göğü yıktılar. Pekala ne oldu? AKINCI'nız ANKA’nız var; İHA’nız, SİHA’nız var Selçuk Bayraktar'ınız var. dünyayı fetheden büyük icatları olan her yere saldıran Bayraktar'ınız var. Gidemiyor mu Gazze’ye gönderemiyorlar mi? Selçuk enişte ne oldu İHA’ların, SİHA’ların fitilleri mi bozuldu? Niye göndermiyorsun Selçuk enişte?" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayraktar'dan 280 milyon liralık yardım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, terör devleti İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'den Gazze kararı
İsrail'den Gazze kararı

Dünya

İsrail'den Gazze kararı

Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek

Gündem

Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek

Bir yıla daha evlat hasretiyle girdiler! Diyarbakır Anneleri Gazze için ağlıyor
Bir yıla daha evlat hasretiyle girdiler! Diyarbakır Anneleri Gazze için ağlıyor

Gündem

Bir yıla daha evlat hasretiyle girdiler! Diyarbakır Anneleri Gazze için ağlıyor

Dünya yeni yılı kutlarken İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: En az 21 ölü
Dünya yeni yılı kutlarken İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: En az 21 ölü

Gündem

Dünya yeni yılı kutlarken İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: En az 21 ölü

İsrailli eski general Yitzhak Brick endişeli: "Gazze’de giderek çamura batıyoruz"
İsrailli eski general Yitzhak Brick endişeli: “Gazze’de giderek çamura batıyoruz”

Gündem

İsrailli eski general Yitzhak Brick endişeli: “Gazze’de giderek çamura batıyoruz”

Gazze'de bilanço artıyor! Can kaybı 21 bin 978'e yükseldi
Gazze'de bilanço artıyor! Can kaybı 21 bin 978'e yükseldi

Gündem

Gazze'de bilanço artıyor! Can kaybı 21 bin 978'e yükseldi

İsrail'in Gazze planı ifşa oldu
İsrail'in Gazze planı ifşa oldu

Dünya

İsrail'in Gazze planı ifşa oldu

Yüz binler Galata'dan dünyaya haykırdı: Gazze yalnız şehidler sahipsiz değil
Yüz binler Galata'dan dünyaya haykırdı: Gazze yalnız şehidler sahipsiz değil

Gündem

Yüz binler Galata'dan dünyaya haykırdı: Gazze yalnız şehidler sahipsiz değil

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23