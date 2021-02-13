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Yerel PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı...
Yerel

PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 30 gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 07:41:00 - 2021-02-13 08:25:09
PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Terör örgütü PKK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile daha önceden korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti. 30 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti operasyon için harekete geçti.

Polis helikopterinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşları ile kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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