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PKK'ya meydan okuyan CHP'li disipline sevk edildi

PKK'ya gözdağı vererek Türkiye'yi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunan CHP'li eski İl Başkanı Ali Rıza Güder, "bir tartışmadan dolayı" son dönemde PKK'ya yakın isimleri aday göstererek birçok istifanın yaşanmasına neden olan CHP'de disipline sevk edildi.

10 Şubat 2019 Pazar 14:10

Eski CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder hakkında partisinin İl Disiplin Kurulunun verdiği ihraç kararı değerlendirilmek üzere CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta, eski İl Başkanı Ali Rıza Güder ile CHP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yolluk ve bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

İhraç istemiyle disipline sevk edildi

Tartışmanın ardından 15 Ocak'ta toplanan CHP İl Yönetim Kurulu, eski başkan Güder'i, Parti Tüzüğü'nün 68. maddesinin A, B ve D bendinde yazılı suçları işlediği iddiasıyla ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

İhraç kararı verildi

Bunun üzerine 20 Ocak'ta toplanan CHP İl Disiplin Kurulu, söz konusu suçları işlediği gerekçesiyle Güder hakkında ihraç kararı aldı.

Karar Yüsek Disiplin Kurulu'nda

Kararın CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

Güder'den açıklama

Ali Rıza Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP İl Disiplin Kurulunun hakkında ihraç kararı verdiğini şifahen duyduğunu söyledi.

Kararın eline geçmediğini ifade eden Güder, "Bana şu ana kadar tebliğ edilen herhangi bir karar yok. Dolayısıyla kararın içeriğini bilmiyorum. Kararın tarafıma ulaşması sonrasında değerlendirme yapabilirim." dedi.

Süreç devam ediyor

CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik ise eski başkan Güder hakkındaki sürecin devam ettiğini, süreç tamamlamadan yapılacak açıklamayı sağlıklı bulmadığını belirterek, "Şu anda devam eden bir süreç var. Son kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu verir. Kararın kesinleşmesi durumunda açıklama yapacağım." diye konuştu.

Güder'in duygulandıran konuşması

Güder, Tunceli Valiliği tarafından 2017 yılında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlen programda yaptığı konuşmayla Türkiye gündemine gelmişti. Güder, PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz ilgili yaptığı konuşmasında, PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak, bu toprakları terk etmelerini istemişti.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 14:10
  1. CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder
  2. İl Disiplin Kurulu
  3. CHP Yüksek Disiplin Kurulu

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