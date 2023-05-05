  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Portakal’dan Erdoğan'la ilgili küstah sözler! Haddini bil, edepsizlik etme

Bakan Muş’tan petrol müjdesi Adım adım enerji bağımsızlığına

Alman devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular

TİP'li terörist sevici Ahmet Şık'tan skandal tehdit! AK Parti'nin bilboardlarına bakın ne yazdı!

Seçimi kim kazanır? Gardaşlar kimi desteklediklerini açıkladı

CHP’nin tüp izdihamı değil TOGG izdihamı Bu kalabalık birilerine kapak olsun

Petrol sonrası Mesut Hakkı Caşın'dan Türkiye'yi sallayacak çıkış: Hazır mısınız, yeni müjdeyi veriyorum

Her satırı dört dörtlük! Fatih Erbakan 12’den vurdu

Ahmet Nur Çebi'den olay sözler: Beşiktaş bu şartlarda şampiyon dahi olsa...

Cübbeli, İHA'lara laf eden Mansur Yavaş'a patladı: İHA'lar senin nerene girdi?
Siyaset PKK’ya mesaj mı verildi? Sezgin Tanrıkulu'nun tercihi ortalığı fena karıştırdı
Siyaset

PKK’ya mesaj mı verildi? Sezgin Tanrıkulu'nun tercihi ortalığı fena karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 17:18:00 - 2023-05-05 17:18:57

Teröristlerin kabusu haline gelen SİHA'lara olan düşmanlığıyla tanınan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın kurulduğu köy olan Fis'ten bir mesaj yayınladı. CHP'nin Diyarbakır'dan aday gösterdiği Tanrıkulu'nun Fis'ten mesaj yayınlaması "PKK’ya mesaj mı verildi?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP'den Diyarbakır 1. sıra adayı olarak gösterilen Sezgin Tanrıkulu, Fis'te bir videolu mesaj yayınladı.

Mesajında, "Çocukluğumdan bu yana #Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm #Türkiye'ye bahar gelecek." ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın kurulduğu köy olan Fis'ten video yayınlaması büyük tepki topladı.

Ümit Özdağ'dan tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"27 Kasım 1978'de terör örgütü PKK'nın kurulduğu köyü ziyaret ederek ve sürekli ziyaret ettiği ifade ederek PKK'ya selam yollayan CHP milletvekili. Atatürk ne hissederdi acaba bu rezillik karşısında?"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Ali Çelebi'den tepki

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de yaptığı paylaşımda, "PKK’nın 1978'de kurulduğu Fis Köyü'ne gidip şehitlerimizin ruhunu inciten Tanrıkulu’na sesi çıkmayanlara yazıklar olsun! HEPİNİZE SÖZ KANDİLE BAHAR GELMEYECEK!" ifadelerine yer verdi.

PKK'nın kurulduğu köy

Terör örgütü PKK, 1978 yılında, Lice'nin Fis köyünde terörist Abdullah Öcalan ve kendisini destekleyen 21 kişi tarafından kuruldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23