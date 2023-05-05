PKK’ya mesaj mı verildi? Sezgin Tanrıkulu'nun tercihi ortalığı fena karıştırdı

CHP'den Diyarbakır 1. sıra adayı olarak gösterilen Sezgin Tanrıkulu, Fis'te bir videolu mesaj yayınladı.

Mesajında, "Çocukluğumdan bu yana #Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm #Türkiye'ye bahar gelecek." ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın kurulduğu köy olan Fis'ten video yayınlaması büyük tepki topladı.

Ümit Özdağ'dan tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"27 Kasım 1978'de terör örgütü PKK'nın kurulduğu köyü ziyaret ederek ve sürekli ziyaret ettiği ifade ederek PKK'ya selam yollayan CHP milletvekili. Atatürk ne hissederdi acaba bu rezillik karşısında?"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Ali Çelebi'den tepki

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de yaptığı paylaşımda, "PKK’nın 1978'de kurulduğu Fis Köyü'ne gidip şehitlerimizin ruhunu inciten Tanrıkulu’na sesi çıkmayanlara yazıklar olsun! HEPİNİZE SÖZ KANDİLE BAHAR GELMEYECEK!" ifadelerine yer verdi.

PKK'nın kurulduğu köy

Terör örgütü PKK, 1978 yılında, Lice'nin Fis köyünde terörist Abdullah Öcalan ve kendisini destekleyen 21 kişi tarafından kuruldu.