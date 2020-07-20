  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

PKK’ya karşı “Yıldırım-2 Cilo” harekatı başladı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de terör örgütü PKK’ya karşı “Yıldırım-2 Cilo” harekatının başladığını duyurdu. Harekatta 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. .

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:05:00 - 2020-07-20 10:44:50
PKK’ya karşı “Yıldırım-2 Cilo” harekatı başladı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "YILDIRIM-2 CİLO" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı