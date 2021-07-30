PKK’ya karşı anne yüreği kazandı

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, eylem yapan ailelerden Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari, Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma komutanlıkları ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu önceki gün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yıllar sonra doya doya sarılıp, evlat kokusunu içlerine çektiler

Sevindirici haberi güvenlik güçlerinden alan 3 aile mutluluktan havalara uçtu. Dün Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de gerçekleşen buluşmada Ayşegül ve eşi Rauf Biçer 2018 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya, anne Güllü ve eşi İbrahim Karaşan ile abla Hayriye Akyüz, 3 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen evlatları Ensari'ye, Güllü Turan ise Tunceli'nin Pertek ilçesinden lise öğrencisiyken 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Alev'e doya doya sarıldı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler sevinç gözyaşı döktü.

Bir defa daha anneler kazandı

Diyarbakır annelerinin sembol ismi haline gelen, terör örgütü PKK ve HDP’liler tarafından sık sık ölümle ve oğlunun öldürülmesi ile tehdit edilen, hatta evi yakılmak istenen, kanser hastalığına, salgına, kar-kış ve sıcaklara rağmen evlat nöbetinin ilk gününden beri eşi Rauf Biçer ile birlikte mücadele veren Ayşegül Biçer, yaşadığı mutluluğu Akit’e anlattı.

Anne Biçer, “Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz güçlüdür. Bu zafer devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferidir. Tüm basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz, feryadımızı evlatlarımıza ulaştırdılar, evlatlarımız geri döndü. Anne yüreği kazandı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepimiz kazandık. PKK ve siyasi uzantısı HDP yerle yeksan oldu. Allah’ın izni ile bütün evlatlarımız oradan inecek. Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz yanımızda olmasaydı biz bu mücadeleyi bu kadar sürdüremez ve çocuklarımıza kavuşamazdık. Hakkımı söke söke PKK terör örgütünden alacağımı söylemiştim. Allah’ın izniyle, devletimin gücüyle Rabb’im bugün beni zafere ulaştırdı” dedi.

Hep birlikte PKK’yı bitiriyoruz

Baba Rauf Biçer ise şunları söyledi: “Bugünü çok bekledik, sonunda evladımıza kavuştuk. Her zaman söyledik, yine söyleyeceğiz: HDP’nin, PKK’nın yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Sonunda zafer annelerin oldu. PKK’yı hep birlikte çökertiyoruz, çökerteceğiz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da evladının teslim olduğu haberini alan anne Ayşegül Biçer’i arayarak sevincine ortak oldu.