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Gündem PKK'ya ilk haraç davası... God morgon İsveç
Gündem

PKK'ya ilk haraç davası... God morgon İsveç

Yeniakit Publisher
2023-05-06 10:11:00 -
PKK'ya ilk haraç davası... God morgon İsveç

İsveç’te terör örgütü PKK için çember daralıyor. Değiştirilen terörle mücadele yasasının ardından bu kez de silah zoruyla teröre finansman sağladığı suçlamasıyla bir PKK’lı ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

NATO üyeliği yolunda Türkiye’nin terör kaynaklı endişelerini gidermek için çalışmalarını sürdüren İsveç, ülkede on yıllardır etkin bir şekilde faaliyet yürüten terör örgütü PKK’nın üzerine gitmeye devam ediyor. Önceki gün terör yasasında değişiklik yaparak mevcut kuralları katılaştıran Stockholm yönetimi, şimdi de ilk kez bir PKK’lıyı teröre mali kaynak sağladığı suçlamasıyla yargılayacak.

KANITLARI ELE GEÇİRDİK

40’lı yaşlarda Türkiye vatandaşı olan bir PKK destekçisinin şubat ayında haraç toplama, silah kullanma ve terörün finansmanına teşebbüs şüphesiyle tutuklandığı davanın savcısı Hans Ihrman, İsveç radyosu Sveriges Radio’ya açıklamalarda bulundu. PKK’ya para sağlamak için şantajın, İsveç ve diğer ülkelerde yıllardır uygulanan bir yöntem olduğuna dair kanıtlar ele geçirdiklerini açıklayan Savcı Ihrman, yürütülen soruşturmaya dair iddianamenin birkaç hafta içinde tamamlanacağını, davanın da yaz ortasında başlayacağını aktardı. İsveç’te daha önce DEAŞ gibi terör örgütlerine dair benzer iddianameler hazırlanmış olsa da söz konusu Dava, ülkede terör örgütü PKK’nın finansmanıyla ilgili açılan ilk dava olacak.

TERÖRE KAYNAK AKTARILIYOR

Soruşturmaya dair detay vermekten kaçınan Ihrman, tutuklanan kişinin PKK ile bağlantılı olduğunu ve İsveç’te yaşayan insanlardan şiddet yoluyla para topladığını ifade ederken bu paranın PKK’ya gittiğine ve terörü finanse ettiğine inandığını belirtti. Bunun çok ciddi bir suç olduğunun altını çizen İsveçli Savcı, toplanan paraların terör saldırılarında kullanılma riski olduğunu vurguladı. Terör örgütü PKK’nın yalnızca 2022 yılında, dünya çapında 54 terör eylemiyle ilişkilendirildiğini kaydeden Ihrman, bu saldırılarda öldürülen çok sayıda sivil olduğunu da hatırlattı.
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STOCKHOLM SONRADAN HAREKETE GEÇTİ

Stockholm yönetimi 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesi PKK ile mücadele ettiğini somut olarak göstermek istiyor. NATO’ya katılım ile ilgili Dahens Nyheter gazetesine geçen hafta konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, PKK’nın İsveç’te daha önceden bilinmeyen faaliyetleri olduğunu belirtmiş, Türkiye’ye karşı sorumlulukları olduğunu ifade etmişti.

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Yorumlar

İSVEÇ DEVLETİ BU SAVCIYI KORUSUN BU NAMUSSUZLAR SAVCIYI ÖLDÜRÜRLER TEHDİT EDERLER

Türkiye'de yaptıkları budur. İslam Müslüman düşmanı CHP zihniyetinden her daim bu teröristler destek gördü himaye gördü. CHP'li Adalet bakanları ve atadıkları hakim savcılar her türlü kolaylığı sağlamıştır MÜSLÜMANLARA DA EN BÜYÜK ZULMÜ YAPMIŞLARDIR. MUŞLUADAM
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