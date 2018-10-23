0553 313 94 23

PKK'ya destek veriyorlardı! Cezaları belli oldu

Terör örgütü PKK'nın hayatı durdurma çağrıları üzerine bulundukları bölgede hayatı aksatan eski DBP'li üç belediye başkanı ve 8 belediye çalışanı hakkında dava açıldı.

23 Ekim 2018 Salı 14:42
PKK'ya destek veriyorlardı! Cezaları belli oldu

Terör örgütü PKK/KCK'nın hayatı durdurma çağrıları üzerine hizmeti aksatan dönemin DBP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ile 8 belediye çalışanı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 2015 yılının aralık ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla il genelinde yapılan eylem çağrılarına büyükşehir ve bazı ilçe belediyelerinin uyduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporuna da yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Eylem çağrılarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerinin uyarak 9-10 Şubat 2016'da 2 gün boyunca çöp toplanmadığı, 1 Aralık 2015 ile 25 Şubat 2016 tarihleri arasında 7 gün toplu taşıma hizmetlerinin yerine getirilmediği hususları irdelendi. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa göre belediye tarafından kurulması gereken kontrol teşkilatının kurulmadığı, şoförler tarafından öne sürülen can güvenliği bulunmadığı iddiasının belediye tarafından araştırılmadığı ve bu yönde herhangi bir tespitte bulunulmadığı anlaşılmıştır."

Merkez Kayapınar ve Yenişehir Belediyesine ilişkin yapılan incelemede ve tutulan raporda ise Kayapınar'da yüzde 70, Yenişehir'de çöplerin toplanmadığının görüldüğü ifade edildi.

"Yeterli şüpheye ulaşılmıştır"

İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"2015 yılının aralık ayında başlayan 2016 yılının haziran ayına kadar devam eden Sur olayları sırasında Diyarbakır Büyükşehir, Kayapınar ve Yenişehir belediyelerinde görevli şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün hayatı durdurma çağrıları kapsamında vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmasını engelleyecek tarzda faaliyetler yürüterek, örgüt adına suç işledikleri konusunda yeterli şüpheye ulaşılmıştır."

İddianameyi kabul eden 9. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasının, şüphelilerin başka suçtan yargılamalarının devam ettiği diğer dosyalarla birleştirilmesi talebiyle ilgili mahkemelere gönderilmesine karar verdi.

İstenilen ceza

Dönemin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ve 8 belediye çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:42
  1. Diyarbakır
  2. Aydın
  3. Gültan Kışanak
  4. HDP
  5. DBP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yakup Köse, “ByLock İsmail”i böyle madara etti!
    1. Yakup Köse, “ByLock İsmail”i böyle..
    2. Etiler'de huzurevinde feci ölüm
    3. Ajanslar duyuruyor! Ceset parçaları..
    4. Cemal Kaşıkçı analizi: Türkiye krizi..
    5. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi parçalar..
    6. Elmayla zayıflayabilirsiniz
    7. Balgam sökmek için...
    8. DAEŞ için eleman temin eden 11 kişi..
    9. Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı mı?
    10. Soylu açıkladı: Uçak yapmaya bile..
    11. Cem Özer öldü mü?
    12. Ev döşeyecekseniz...
    13. Cem Özer yoğun bakımda!
    14. Rusya ABD'yi uyardı!
    15. Öğretmenlere yan alan yüksek lisans..
    16. Yakı otu nelere iyi geliyor?
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben el..
    18. Kral Selman'dan Kaşıkçı açıklaması!
    19. İstanbul Adliyesi'nde bıçaklı kavga!
    20. Firari savaş pilotu yakalandı! Kimlik..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?