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Gündem PKK'ya darbe! Ele geçirilenler şoke etti
Gündem

PKK'ya darbe! Ele geçirilenler şoke etti

Hakkari Valiliği terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir mağarada çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 18:12:00 -
PKK'ya darbe! Ele geçirilenler şoke etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanındaki bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyon kapsamında mağara içerisinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 11 adet savunma tipi el bombası, 9 adet roketatar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 adet Doçka mühimmatı, 12 adet PKM Bixi tüfeği mühimmatı, 70 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 23 adet pil, 1 çift ayakkabı, 5 adet çanta, 2 adet battaniye, 1 adet uyku tulumu, 1 adet 3x4 metre sarı renk branda, 10 adet lokal anestezik ampul, 4 adet enjektör, 38 adet muhtelif hap, 1 adet radyo, 1 adet ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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