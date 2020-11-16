PKK'ya çalışan İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Türkdoğan'dan FETÖ açıklaması

İnsan Hakları Derneği olarak değil de adeta PKK Hakları Derneği olarak çalışan kurumun Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu camianın (FETÖ) bu süreci bu kadar acı bir şekilde yaşaması hakikatten hepimizi çok üzdü” şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

Terör örgütü PKK lehine çalışmalar yürüten İnsan Hakları Derneği'nin Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, darbeden önce KCK soruşturmalarından sorumlu tuttukları için düşman kesilen FETÖ’yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PKK dernek başkanı FETÖ sitesine konuştu

FETÖ’ye yakın kronos haber sitesine konuşan Başkan Öztürk Türkdoğan, “Hak arama bir insan hakları bilinci ve kültürünün gelişimini gerektirir. Aynı zamanda kültürel bir durumdur. Dolayısıyla kültürün oluşması zaman ister. Davranış değişikliği ister. Bu camianın (FETÖ) bu kadar acı, bu süreci bu kadar acı bir şekilde yaşaması hakikatten hepimizi çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Devletin içine sızan ve darbe girişimiyle onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan FETÖ'cülere rövanşist bir yaklaşımla yaklaşıldığı safsatasını söyleyen Türkdoğan, “Acı yaşadılar. Bu acı onlara birçok şey öğretmemiştir diye düşünüyorum. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu, her koşulda hak aramanın ne kadar önemli olduğunu öğretmiştir. Bugüne kadar hak arayan insanlara bakış açılarını değiştirdiğini, değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi işkenceyle tanışmaları insan onurunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştır.” şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi iyi tanımamışlar”

Türkdoğan, “Handikapları oldu. Devleti tanıyorlardı veya tanıdıklarını zannediyorlardı. Devlet bir organizasyon, bir canlı organizasyon gibi düşünün. Bugün sizsiniz, yarın öbürü. Sizin değil” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede devlet kimsenin değil. Bazen ‘ben devletim’ diyor ya birileri, devlet mevlet değilsin, sadece bir piyonsun. Orda yanılgıya düştüler kanaatimce: ‘Acı yaşayacağız ama bu süreci atlatacağız, ileride tekrar haklarımız verilecek’ diye düşündüler. Fakat yanıldılar. 12 Eylül yaşandı bu ülkede. Sadece üniversiteden atılan insanların göreve dönmeleri 10 yıl sürdü. Dolayısıyla geçmiş süreçten ders çıkarmak gerekiyordu. Bir de Türkiye’yi iyi tanımamışlar. Türkiye, aynı zamanda NATO’nun bir kanat, bir cephe ülkesi. Yani bir şeyler olduğunda her zaman NATO’daki illegal yapılanmalar işin içerisine girer. Türkiye’nin bir ittihatçı geleneği var, onu unuttular. Bu ittihatçılık çok güçlüdür, bugün bile.”

İHD'den PKK eylemi

PKK'nın sözcülüğünü yapan İnsan Hakları Derneği daha önce de Tunceli'de 'PKK'ya eylemleri sonlandırın' eylemi yapmış ve PKK lehine sloganlar atmıştı.