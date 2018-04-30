PKK'ya büyük şok! Listedeki terörist öldürüldü
Sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ağır darbeler alan terör örgütü PKK'ya bir darbede Siirt'in Eruh ilçesinde vuruldu.30 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
Mehmetçik, düzenlendiği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.
GRİ LİSTEDE BULUNAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri, Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristle ilgili açıklama yaptı.
TSK: Siirt Eruh'da icra edilen hava destekli operasyonlarda gri listede yer alan Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı terörist ölü, bir terörist ise sağ olarak silahları ile birlikte ele geçirildi.
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