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PKK'ya büyük şok! Listedeki terörist öldürüldü

Sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ağır darbeler alan terör örgütü PKK'ya bir darbede Siirt'in Eruh ilçesinde vuruldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
PKK'ya büyük şok! Listedeki terörist öldürüldü

Mehmetçik, düzenlendiği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

GRİ LİSTEDE BULUNAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristle ilgili açıklama yaptı.

TSK: Siirt Eruh'da icra edilen hava destekli operasyonlarda gri listede yer alan Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı terörist ölü, bir terörist ise sağ olarak silahları ile birlikte ele geçirildi. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
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