PKK'ya büyük şok! Listedeki terörist öldürüldü

Mehmetçik, düzenlendiği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

GRİ LİSTEDE BULUNAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristle ilgili açıklama yaptı.

TSK: Siirt Eruh'da icra edilen hava destekli operasyonlarda gri listede yer alan Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı terörist ölü, bir terörist ise sağ olarak silahları ile birlikte ele geçirildi.