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PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi gözaltında

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde PKK'ya düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

09 Eylül 2018 Pazar 17:01
PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi gözaltında

Şırnak’ta yapılan istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasının yeniden harekete geçirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Bunun üzerine kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. 

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ta gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri’nin (YPS) kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde yeniden harekete geçirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. 

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona ilişkin Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün Şırnak merkezli Cizre ve Silopi ilçelerinde örgütün şehir yapılanması YPS’yi organize ederek, tekrardan harekete geçirmeye çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Bugün saat 05.00’de tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 23 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğine de işaret edilerek, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:01
  1. PKK
  2. Şırnak
  3. Silopi
  4. Cizre

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