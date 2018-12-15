PKK'ya bomba yağdıran TSK'nın hamleleri onları rahatsız etti!
Türkiye'nin Irak sınırında PKK ile mücadelesi, Irak yönetimini rahatsız etti. Türkiye'nin Sincar'da vurduğu terör hedeflerinden rahatsız olan Irak yönetimi; Türkiye büyükelçisine nota verdi.15 Aralık 2018 Cumartesi 06:32
Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Yıldız da, görüşmede PKK terör örgütüyle mücadelenin Türkiye'nin ulusal güvenliği bakımından birincil öncelikli mesele olduğunun altını çizerek, bu kapsamda düzenlenen hava harekatının uluslararası hukuk ve BM şartının 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca icra edildiğini ifade etti.
Yıldız, görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile her nerede olursa olsun mücadele konusundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayarak, terörle mücadele bağlamında işbirliği ve dayanışmanın öneminin altını çizdi.
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