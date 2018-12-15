0553 313 94 23

PKK'ya bomba yağdıran TSK'nın hamleleri onları rahatsız etti!

Türkiye'nin Irak sınırında PKK ile mücadelesi, Irak yönetimini rahatsız etti. Türkiye'nin Sincar'da vurduğu terör hedeflerinden rahatsız olan Irak yönetimi; Türkiye büyükelçisine nota verdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 06:32
PKK'ya bomba yağdıran TSK'nın hamleleri onları rahatsız etti!

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Yıldız da, görüşmede PKK terör örgütüyle mücadelenin Türkiye'nin ulusal güvenliği bakımından birincil öncelikli mesele olduğunun altını çizerek, bu kapsamda düzenlenen hava harekatının uluslararası hukuk ve BM şartının 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca icra edildiğini ifade etti.

Yıldız, görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile her nerede olursa olsun mücadele konusundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayarak, terörle mücadele bağlamında işbirliği ve dayanışmanın öneminin altını çizdi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:32
  1. pkk
  2. bomba
  3. tsk
  4. ırak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul için korkutan deprem uyarısı! 30 yıl içerisinde...
    1. İstanbul için korkutan deprem uyarısı!..
    2. Park halindeki otomobil alev topuna..
    3. Tren kazasının enkaz kaldırma..
    4. DEAŞ karşıtı koalisyondan "gözlem..
    5. Trump 'atama' kararını Twitter'dan..
    6. Kan donduran o anlar kamerada!..
    7. PKK'ya bomba yağdıran TSK'nın..
    8. O kente kötü haber... Doğalgaz ana..
    9. Vizesiz seyahate olumlu sinyal geldi
    10. Korku dolu anlar: Onlarca kişi...
    11. Balkanlar'da yüksek tansiyon... Karar..
    12. Ana hat patladı! D-100 trafiğe kapandı
    13. Korkunç iddia... Yine mi?
    14. Kanada ile Çin arasındaki kriz..
    15. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    16. İsrail'in Filistinlinin evinde nöbet..
    17. İsrail, Filistinlinin evinde nöbet..
    18. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    19. DEAŞ karşıtı koalisyondan "gözlem..
    20. İzmir'de golsüz gece! Göztepe 0..
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak