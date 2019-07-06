PKK’ya bir Pençe de İran’dan geliyor

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin kuzeyinden sonra Irak’ın kuzeyinden de temizlenmesi ve güvenli bölge oluşturması için başlatılan Pençe harekatına İran’dan da destek geldi. İran’ın bölgede teröristlerin sızacağı bölgelerdeki sivilleri boşalttığı belirtilirken, sızma girişimlerine karşı da önlem alarak, sınır devriyelerini artırdığı aktarıldı. İran’ın, Irak’ın kuzeyinde devam eden harekatı yakından takip etmek için istihbarat personelini bölgeye yönlendirdiği, toplanan istihbarat doğrultusunda kendi tarafında başlatacağı operasyon hazırlıklarını sürdürdüğü haberleri geliyor.

Irak’ta 30 KM güvenli bölge

Pençe harekatı sonrasında Mehmetçiğin Suriye’nin kuzeyinde olduğu gibi 30/35 kilometrelik derinlikte bir güvenli bölge oluşturmayı planladığı bu konuda da peşmerge ile ortak hareket edebileceği belirtildi. Askeri kaynaklar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin, PKK nedeniyle bölgede 300’e yakın köye hizmet götürememekten yakındığı, bu nedenle Pençe harekatından memnun olduğu kaydediliyor.