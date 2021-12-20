PKK’ya bir darbe de Instagram’dan

Yeniakit Ankara

Instagram terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten haber sitelerinden biri olan ‘@jinnewshaber’ sitesinin paylaşımlarının kapatıldığını duyurdu.

Instagram, PKK’nın yayın organlarından biri olan ve terör propagandalırın yer aldığı Jinnews'in internet sitesinin, ‘@jinnewshaber’ kullanıcı adıyla paylaşımlarını sürdürdüğü hesabını kapattı. Örgütün terör faaliyetlerini yayınladığı Jinnews'e ait olan ‘@jinnewshaber’ kullanıcı adıyla haber paylaşımlarını yaptığı Jinnews Haber’in Instagram hesabı uygulama yönetimi tarafından kapatıldı. Instagram’ın kullanıcıya, “Toplum kurallarına aykırı bulduğunu” belirten bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Örgüt bukalemun özelliğini kullanarak bu kapatmanın üzerine internet sitelerinde de yaptığı gibi yeni bir hesap açarak paylaşımlar yapmaya çalışıyor.