PKK'ya bir darbe de Hakkari'de vuruldu
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi.28 Ağustos 2018 Salı 18:21
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin İkiyaka Dağları Meclisan Gölü güneyinde bulunan 3 bin 530 rakımlı tepede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.
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