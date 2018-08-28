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PKK'ya bir darbe de Hakkari'de vuruldu

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi.

28 Ağustos 2018 Salı 18:21
PKK'ya bir darbe de Hakkari'de vuruldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin İkiyaka Dağları Meclisan Gölü güneyinde bulunan 3 bin 530 rakımlı tepede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:21
  1. PKK
  2. Hakkari
  3. Yüksekova

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