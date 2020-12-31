PKK'ya bir darbe daha! Bakanlık duyurdu
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020’nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.
Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."