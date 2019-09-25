PKK'ya bir darbe daha! 43 terörist öldürüldü
Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü. Bugüne kadar Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 toplam 43 terörist öldürüldü.25 Eylül 2019 Çarşamba 09:35
Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kıran-3'te 16 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
3 operasyonda toplam 43 terörist öldürüldü
Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
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