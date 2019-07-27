PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist öldürüldü
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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