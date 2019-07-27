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PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist öldürüldü

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
  1. Bitlis
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