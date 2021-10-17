PKK'ya ayrılan bütçe HDP'nin canını fena acıttı!

Terörü bitirmek için askeri harcamalara ayrılan bütçenin gereksiz olduğunu savunan HDP, bu açıklamalarını bir kez daha yineledi.

TBMM'de 2022 bütçe maratonu 20 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Bu kapsamda siyasi partiler de bütçe görüşmelerinden önce toplantılar düzenliyor.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP de "Bütçe Buluşmalarımız" adı altında son toplantısını Mardin'de yaptı.

Toplantı, partinin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın katılımıyla yapıldı. Sancar toplantıda katılımcılara bir konuşma yaptı.

Güvenlik harcamalarını eleştirdi

Bütçe buluşmalarında barışın bütçesini konuşmak için toplandıklarını belirten Sancar, hükümetin güvenlik harcamalarını eleştirdi.

Sancar, "İktidarın önümüze koyduğu bütçe savaşın bütçesi. Savaşa ayrılan kaynaklara baktığımızda ülkenin bu kaynaklarla daha güzel günler yaşayabileceğini ve müreffeh bir düzen kurabileceğini görebilirsiniz. 2021 yılı için güvenlik harcamalarına ayrılan pay 240 milyar liradır, 6 yıl önce bu miktar 50 milyar liraydı. Neden? Çünkü o zaman barış arayışı vardı, çözüm süreci vardı.

Silahlar susmuştu, halkın kaynaklarının halka aktarılması için yollar da açıktı. Maalesef o yılları mevcut iktidar tıkadı ve savaş politikalarına döndü. Savaşın bütçesini değil barışın bütçesini yapalım. Bu vazgeçmememiz gereken hedefimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.